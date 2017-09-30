МЧС предупредило жителей Кубани о грядущих заморозках

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Краснодар, 30 сентября. Представители ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредили жителей региона о резком снижении температуры. На Кубани ожидаются заморозки.

В экстренном предупреждении, которое опубликовано на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю говорится, что по данным Ростовского ГМЦ 30 сентября, а также ночью и утром 1 октября местами в крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Сотрудники МЧС просят жителей и гостей Краснодарского края соблюдать меры безопасности.