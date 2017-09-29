Житель Сочи в наушниках погиб под колесами поезда

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Краснодар, 29 сентября. Житель Сочи погиб под колесами пассажирского поезда «Адлер – Архангельск». О трагедии рассказал машинист состава, сообщили в пресс-службе УТ МВД по ЮФО.

По предварительной версии, причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта.

По словам машиниста, погибший переходил дорожные пути в наушниках, звуковой сигнал поезда он не услышал. Даже экстренное торможение не спасло мужчину.

В данный момент сотрудники транспортной полиции Сочи устанавливаются все обстоятельства происшествия.