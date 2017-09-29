Бывший полицейский сядет на три года за смертельное ДТП на Кубани

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Краснодар, 29 сентября. Бывший полицейский получил три года тюремного заключения за смертельное ДТП, которое устроил в мае 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, 27-летний сотрудник ОМВД по Курганинскому району признан виновным в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть 26-летней девушки.

Отмечается, что при совершении ДТП водитель был пьян.

В ходе допроса виновник смертельной аварии полностью признал свою вину, он также принес извинения супругу погибшей и частично компенсировал моральный вред. По приговору суда, обвиняемый должен выплатить еще 800 тысяч рублей.

Кроме того, мужчина был уволен из органов по дискредитирующим основаниям.