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Происшествия
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Общество
Полицейские на Кубани изъяли у водителя полкило «найденных в лесу» наркотиков
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    Полицейские на Кубани изъяли у водителя полкило «найденных в лесу» наркотиков

    21:28  28 Сентября 2017  /обновлено: 21:29  28 Сентября 2017
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    Полицейские на Кубани изъяли у водителя полкило «найденных в лесу» наркотиков

    Краснодар, 28 сентября. Автоинспекторы Кущевского района Краснодарского края задержали водителя, который вез с собой 500 грамм синтетического наркотика метилэфедрона.

    Сотрудники ДПС остановили для проверки документов машину с номерами, зарегистрированными в соседней республики. Заметив, что водитель начал сильно нервничать, они попросили его выйти из автомобиля и устроили полный досмотр.

    Полицейские на Кубани изъяли у водителя полкило «найденных в лесу» наркотиков

    В кармане брюк водителя полицейские нашли футляр с кристаллическим веществом бирюзового цвета, которое оказалось наркотическим средством. Еще один футляр лежал в пакете с продуктами в салоне машины.

    Уже в отделе полиции задержанный заявил, что нашел наркотик на лесополосе под Тверью и вез домой для личного потребления.  Отметим, что если суд сочтет подозреваемого наркокурьером, ему грозит 15 лет лишения свободы, пишет Свободная пресса

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    Автор: Геннадий Плющев
    #краснодар #наркотики #дпс #водитель #автоинспекторы
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