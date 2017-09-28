Полицейские на Кубани изъяли у водителя полкило «найденных в лесу» наркотиков

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Краснодар, 28 сентября. Автоинспекторы Кущевского района Краснодарского края задержали водителя, который вез с собой 500 грамм синтетического наркотика метилэфедрона.

Сотрудники ДПС остановили для проверки документов машину с номерами, зарегистрированными в соседней республики. Заметив, что водитель начал сильно нервничать, они попросили его выйти из автомобиля и устроили полный досмотр.

В кармане брюк водителя полицейские нашли футляр с кристаллическим веществом бирюзового цвета, которое оказалось наркотическим средством. Еще один футляр лежал в пакете с продуктами в салоне машины.

Уже в отделе полиции задержанный заявил, что нашел наркотик на лесополосе под Тверью и вез домой для личного потребления. Отметим, что если суд сочтет подозреваемого наркокурьером, ему грозит 15 лет лишения свободы, пишет Свободная пресса