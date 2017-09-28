Бекетов единогласно избран сенатором от Краснодарского края

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Краснодар, 28 сентября. Депутаты нового созыва закса Краснодарского края в четверг избрали членом Совета Федерации от законодательной власти Владимира Бекетова, который в течение 20 лет возглавлял региональный парламент.

Отмечается, что на этом посту он сменит Владимира Харламова.

В результате установлено, что за Бекетова было отдано 69 голосов, таким образом, он избран единогласно, передает ТАСС.

Сообщается также, что других кандидатур на должность сенатора не предлагалось.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин наградил Бекетова орденом Александра Невского, отметив его вклад в развитие региона.