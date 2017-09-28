Депутаты парламента Кубани избрали нового спикера

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Краснодар, 28 сентября. Депутаты парламента Краснодарского края на тайном голосовании избрали нового председателя. Спикером Закса Кубани стал бывший вице-губернатор региона Юрий Бурлачко.

Кандидатуру Бурлачко внес на рассмотрение парламентариям предложил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Кроме того, Бурлачко выдвинули на пост спикера на внеочередной конференции регионального отделения «Единой России». Его же избрали и руководителем фракции в Законодательном собрании края.