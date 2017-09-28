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Происшествия
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Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Сочи
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    Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Сочи

    9:41  28 Сентября 2017
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    Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Сочи

    Сочи, 28 сентября. Землетрясение магнитудой около трех баллов было зафиксировано в Лазаревском районе города Сочи. Об этом в четверг сообщила глава сейсмологической станции города Елена Карпович. 

    По ее словам, 28 сентября, примерно в 06.35 было зафиксировано небольшой землетрясение магнитудой 3,6 балла, передает РИА Новости

    Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Сочи

    «Жители ощутили подземные толчки. Эпицентр землетрясения расположен где-то в горах, примерно в 60 км от Сочи», — уточнила она.

    Специалист подчеркнула, что такого рода землетрясение является рядовым явлением для гор Краснодарского края.

    По данным краевого МЧС, пострадавших и разрушений из-за землетрясения нет.

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    Автор: Дана Балан
    #сочи #землетрясения #красноярский край
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