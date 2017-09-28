Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Сочи

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Сочи, 28 сентября. Землетрясение магнитудой около трех баллов было зафиксировано в Лазаревском районе города Сочи. Об этом в четверг сообщила глава сейсмологической станции города Елена Карпович.

По ее словам, 28 сентября, примерно в 06.35 было зафиксировано небольшой землетрясение магнитудой 3,6 балла, передает РИА Новости.

«Жители ощутили подземные толчки. Эпицентр землетрясения расположен где-то в горах, примерно в 60 км от Сочи», — уточнила она.

Специалист подчеркнула, что такого рода землетрясение является рядовым явлением для гор Краснодарского края.

По данным краевого МЧС, пострадавших и разрушений из-за землетрясения нет.