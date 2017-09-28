Рейсы «ВИА-Авиа» в Сочи и Краснодар были задержаны

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Москва, 28 сентября. 166 человек в Сочи ожидают рейса авиакомпании «ВИМ-Авиа», еще 165 пассажиров – в Краснодаре. Оба рейса задержаны. Как сообщает пресс-служба компании «Базэл Аэро», которая обслуживает аэропорты Краснодарского края, причина задержки – позднее прибытие самолета из Москвы.

Рейс из Сочи должен был вылететь в 19:35, однако самолет из Москвы до сих пор не прибыл. Пассажиров, ожидающих рейса, уже разместили в гостинице и предоставили им питание, пишет «Газета.ru».

До недавнего времени «ВИМ-Авиа» выполняла ежедневный рейс в Краснодар и два рейса в день в Сочи из московского аэропорта «Домодедово».

На этой неделе авиакомпания объявила, что не имеет средств для продолжения деятельности и уже отменила все чартерные рейсы. Прокуратура начала проверку перевозчика, а СК России возбудил уголовное дело в отношении руководства компании.