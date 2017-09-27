Жителей Сочи предупредили об опасности смерчей

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Краснодарский край, 27 сентября. В Сочи было объявлено штормовое предупреждение об опасности образования смерчей. Об этом в среду сообщили представители городской администрации.

«До конца дня 27 сентября, а также утром и днем 28 сентября на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над море», — указано в заявлении.

Кроме того, ожидаются ливни с грозами, град, сильные порывы ветра (до 20 метров в секунду), а также резкие подъемы воды.

Ранее стало известно о том, что работа Керченской переправы была приостановлена из-за шторма.