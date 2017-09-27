Тополь рухнул на крышу иномарки и убил водителя в Краснодарском крае

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Крымск, 27 сентября. В Крымском районе Краснодарского края тополь рухнул на крышу автомобиля Ssangyong Kyron. Находившийся в машине 56-летний водитель погиб.

Несчастный случай произошел 26 сентября в районе 3-го км автодороги Крымск — Аккерменка, сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД. На ехавшую иномарку упало дерево, которое росло на обочине дороги.

Как передает «Свободная пресса», в машине находились водитель и его 49-летняя пассажирка. Женщина получила незначительные травмы, а мужчину спасти не удалось.

Добавим, ранее в Челябинской области столкнулись две легковушки, фургон и грузовик. В результате ДТП два водителя и одна из пассажирок погибли, передает URA.RU.