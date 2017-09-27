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Фермер застрелил знакомого из охотничьего ружья на Кубани
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    Фермер застрелил знакомого из охотничьего ружья на Кубани

    12:42  27 Сентября 2017
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    Фермер застрелил знакомого из охотничьего ружья на Кубани

    Краснодар, 27 сентября. Житель Краснодарского края застрелил знакомого из охотничьего ружья. Как рассказали в пресс-службе краевого СУ СК РФ, инцидент произошел в минувший понедельник, 25 сентября.

    Так, в тот день 32-летний фермер, житель Эйска приехал к 48-летнему знакомому в садоводческое товарищество «Лотос», где тот занимался обработкой поля на своем участке. Между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой гость произвел четыре выстрела из ружья в сторону приятеля. Пострадавший скончался на месте. 

    Отмечается, что сотрудников полиции вызвал сам злоумышленник. В настоящее время он задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Напомним, ранее в Самаре местный житель открыл стрельбу по полицейскому из пневматического ружья.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #убийство #краснодарский край
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