Семиклассница погибла, упав с высоты 13-го этажа в Краснодаре

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Краснодар, 27 сентября. Трагический инцидент произошел в Краснодаре: школьница упала с высоты 13-го этажа. От полученных травм она скончалась.

Как стало известно, ЧП случилось накануне. 13-летняя учащаяся седьмого класса выпала с общего балкона жилого дома по улице 3-й Целиноградской. Ее тело обнаружили прохожие. Через пару часов школьницу опознала ее мать.

В настоящее время следователи следственного управления СК России по Краснодарскому краю проводят доследственную проверку по факту падения девочки.

Напомним, в Петербурге у мусорных баков обнаружен труп мужчины, который скончался при падении с высоты 19-го этажа.