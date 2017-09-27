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Семиклассница погибла, упав с высоты 13-го этажа в Краснодаре
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    Семиклассница погибла, упав с высоты 13-го этажа в Краснодаре

    12:22  27 Сентября 2017
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    Семиклассница погибла, упав с высоты 13-го этажа в Краснодаре

    Краснодар, 27 сентября. Трагический инцидент произошел в Краснодаре: школьница упала с высоты 13-го этажа. От полученных травм она скончалась. 

    Как стало известно, ЧП случилось накануне. 13-летняя учащаяся седьмого класса выпала с общего балкона жилого дома по улице 3-й Целиноградской. Ее тело обнаружили прохожие. Через пару часов школьницу опознала ее мать.

    В настоящее время следователи следственного управления СК России по Краснодарскому краю проводят доследственную проверку по факту падения девочки.

    Напомним, в Петербурге у мусорных баков обнаружен труп мужчины, который скончался при падении с высоты 19-го этажа.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #краснодар
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