Спортсмены, тренеры и зрители устроили массовую драку на турнире по вольной борьбе в Краснодаре

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Краснодар, 26 сентября. Массовая драка произошла в Краснодаре на турнире по вольной борьбе среди юниоров памяти Бесика Кудухова. В потасовке участвовали тренеры, спортсмены и зрители.

Во время одной из схваток тренер казахского борца, недовольный действиями его соперника, ударил спортсмена. Затем удар по лицу ему нанес сам противник. После этого в конфликт вмешались зрители.

Глава Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили пообещал, что к зачинщикам драки будут применены самые жесткие меры, сообщает АиФ.

Напомним, заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр в Пекине и Лондоне Бесик Кудухов погиб в ДТП в 2013 году в возрасте 30 лет.