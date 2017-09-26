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Катавшегося на аттракционе «Таблетка» выкинуло в открытое море в Ейске
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    Катавшегося на аттракционе «Таблетка» выкинуло в открытое море в Ейске

    15:08  26 Сентября 2017
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    Катавшегося на аттракционе «Таблетка» выкинуло в открытое море в Ейске

    Краснодар, 26 сентября. Отдыхавший на пляже в Ейске мужчина серьезно пострадал во время катания на водном аттракционе «Таблетка», когда его выкинуло в открытое море.

    Как сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел 19 августа на берегу центрального пляжа Ейского лимана. 34-летний мужчина в одиночку, без второго лица, отвечающего за буксировку, оказывал услуги по катанию на аттракционе. Стоимость катания на «Таблетке», прикрепленной к катеру, составляла 300 рублей с человека.

    «В ходе буксировки аттракциона с пассажиром, подозреваемый не избрал безопасную скорость и траекторию маневра по волнам, в результате чего пассажира выкинуло в открытое море. Потерпевший получил множественные повреждения на теле в виде ушиба мягких тканей грудной клетки», — сообщили в ведомстве.

    По факту происшествия в отношении  владельца аттракциона, 65-летнего мужчины, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #аттракцион #ейск #таблетка
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