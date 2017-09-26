Половина пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани находятся в тяжелом состоянии

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Краснодар, 26 сентября. В настоящее время в больницах Краснодара и Горячего Ключа находится 20 пассажиров автобуса, которые пострадали сегодня при столкновении с грузовиком на трассе М-4 «Дон». Как рассказали врачи, половина пострадавших — 10 человек — сейчас пребывает в тяжелом состоянии.

В Минздраве Краснодарского края отметили, что с первых минут трагедии на месте аварии работало 27 бригад скорой помощи. Во всех больницах, принявших пострадавших, присутствуют представители краевого Минздрава.

«Специальные пункты психологической помощи организованы для родственников погибших. С пострадавшими и их родственниками также работают бригады психологической медпомощи. Вся необходимая медицинская и психологическая помощь оказывается в полном объеме», — сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранение в Краснодаре.

Напомним, ранее Ura.ru сообщало известно о возбуждении уголовного дела после столкновение автобуса с ехавшими в Нижний Новгород паломниками с припаркованным грузовиком. При столкновении погибли шесть человек, в том числе водитель автобуса. По данным полиции, он мог заснуть за рулем.