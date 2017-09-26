Патрули готовятся пресекать поджоги на предпремьерном показе «Матильды» в Сочи

В Избранное

Сочи, 26 сентября. Предпремьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда» состоится в Сочи 29 сентября. Охранять кинотеатры будут усиленные патрули.

Первым киноленту покажет кинотеатр «Люксор IMAX» в крупнейшем торгово-развлекательном центре города.

За первый день продажи билетов посмотреть фильм в VIP-зале решили шесть человек. В общем зале на 228 мест намерены посмотреть «Матильду» более 20 зрителей.

Напомним, религиозные фанатики угрожали поджигать кинотеатры, которые решат показывать фильм, сообщает «Свободная пресса».