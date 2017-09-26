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Происшествия
Число жертв ДТП на Кубани выросло до 7 человек
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    Число жертв ДТП на Кубани выросло до 7 человек

    6:59  26 Сентября 2017
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    Число жертв ДТП на Кубани выросло до 7 человек

    Краснодар, 26 сентября. Число жертв столкновения экскурсионного автобуса и грузовика в краснодарском крае увеличилось до семи человек.

    По сообщению представителя краевой больницы Краснодарского края, один из доставленных к ним пострадавших скончался в приемном покое.

    «Один из 11 доставленных к нам пострадавших умер в приемном отделении», — цитирует ТАСС сообщение медицинского учреждения.Число жертв ДТП на Кубани выросло до 7 человек

    Напомним, что авария с участием экскурсионного автобуса и грузовика произошла на трассе М-4 «Дон» около часа ночи. По предварительной информации, водитель автобуса заснул за рулем и врезался в припаркованный тягач.

    Автобус возвращался с экскурсии, организованной Нижегородской епархией.

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    Автор: Ирина Новикова
    #дтп #кубань #автобус
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