Число жертв ДТП на Кубани выросло до 7 человек

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Краснодар, 26 сентября. Число жертв столкновения экскурсионного автобуса и грузовика в краснодарском крае увеличилось до семи человек.

По сообщению представителя краевой больницы Краснодарского края, один из доставленных к ним пострадавших скончался в приемном покое.

«Один из 11 доставленных к нам пострадавших умер в приемном отделении», — цитирует ТАСС сообщение медицинского учреждения.

Напомним, что авария с участием экскурсионного автобуса и грузовика произошла на трассе М-4 «Дон» около часа ночи. По предварительной информации, водитель автобуса заснул за рулем и врезался в припаркованный тягач.

Автобус возвращался с экскурсии, организованной Нижегородской епархией.