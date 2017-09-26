Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика на Кубани выросло до 24

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Краснодар, 26 сентября. Число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае увеличилось до 24 человек.

Согласно имеющейся информации, автобус, принадлежащий Курской епархии РПЦ, столкнулся с припаркованным тягачом MAN.

По предварительной версии, водитель автобуса заснул за рулем. В автобусе находились паломники, а также представители церкви.

Ранее сообщалось о шести погибших и 20 пострадавших.