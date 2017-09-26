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Происшествия
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика на Кубани выросло до 24
Происшествия
Шесть человек стали жертвами столкновения грузовика и автобуса на Кубани
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    Шесть человек стали жертвами столкновения грузовика и автобуса на Кубани

    5:04  26 Сентября 2017  /обновлено: 5:05  26 Сентября 2017
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    Шесть человек стали жертвами столкновения грузовика и автобуса на Кубани

    Краснодар, 26 сентября. Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщила, что в результате столкновения грузовика и автобуса на трассе «Дон» погибли шесть человек.

    По данным ведомства, еще двадцать человек получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы, сообщает RT на русском.

    По предварительной информации, примерно в час ночи экскурсионный автобус столкнулся с грузовиков, припаркованным в попутном направлении. Автобус следовал из Адлера в Нижний Новгород.

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    Автор: Ирина Новикова
    #дтп #кубань #краснодарский край
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