Шесть человек стали жертвами столкновения грузовика и автобуса на Кубани

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Краснодар, 26 сентября. Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщила, что в результате столкновения грузовика и автобуса на трассе «Дон» погибли шесть человек.

По данным ведомства, еще двадцать человек получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы, сообщает RT на русском.

По предварительной информации, примерно в час ночи экскурсионный автобус столкнулся с грузовиков, припаркованным в попутном направлении. Автобус следовал из Адлера в Нижний Новгород.