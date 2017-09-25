Подозреваемых в каннибализме супругов взяли под стражу в Краснодаре

В Избранное

Краснодар, 25 сентября. В Краснодаре под стражу взяли семейную пару, обвиняемую как минимум в одном убийстве. В СМИ подозреваемых уже прозвали «семьей каннибалов».

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, 8 сентября 35-летний местный житель и его супруга на заброшенной территории в районе улицы Гастелло проводили время с женщиной, с которой познакомились чуть ранее. В ходе распития алкоголя у них произошел конфликт. В пылу ссоры мужчина убил свою новую знакомую.

«Впоследствии он расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на месте, спрятав, а частично забрал. После совершенного преступления мужчина сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела погибшей на камеру своего мобильного телефона», — говорится в сообщении СК РФ.

11 сентября рабочие нашли телефон. Увидев снимки, они сдали его в полицию.

Во время обыска в общежитии, где проживал подозреваемый со своей супругой, «были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе». «Кроме того, в подвале и на прилегающей территории обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой», — сообщили в СК РФ.

Телеканал RT опубликовал кадры из комнаты супругов в общежитии в Краснодаре.

В Следственном комитете заверили, что к расследованию громкого уголовного дела «привлечены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты, а также профессор и доктор психологических наук».

Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Отметим, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что муж с женой признались в убийстве 30 человек. Однако позднее «Телеканал 360» со ссылкой на источник, близкий к следствию, опроверг эту информацию. По их данным, «семейная пара на данный момент призналась в убийстве двух человек, одно в 2012 году, второе — в этом году».