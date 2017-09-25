Охрану на премьерном показе «Матильды» в Сочи усилят

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Краснодарский край, 25 сентября. Во время специального показа фильма Алексея Учителя «Матильда» в Сочи, который запланирован на 29 сентября, в кинотеатре будет усилена охрана. Об этом в понедельник рассказали журналистам официальные представители кинокомплекса «Люксор IMAX».

«В настоящее время четверть билетов уже продана… На премьерный показ «Матильды» в кинотеатре Сочи будет усилена охрана, возможно, будут привлечены правоохранители», — передает РИА Новости.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, режиссер Алексей Учитель раскритиковал поведение депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.