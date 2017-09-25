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ДТП с внедорожником оставило жителей Сочи без электричества
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    ДТП с внедорожником оставило жителей Сочи без электричества

    13:49  25 Сентября 2017
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    ДТП с внедорожником оставило жителей Сочи без электричества

    Сочи, 25 сентября. Авария с участием внедорожника Land Rover Freelander привела к блэкауту в одном из районов Сочи. Мощная машина с такой силой врезалась в бетонный столб линии электропередач, что снесла его с места, оборвав электрический кабель.

    От удара внедорожник развернуло и отбросило в сторону, после чего он едва не рухнул на расположенную ниже улицу. Как сообщили очевидцы, водитель Land Rover скрылся с места происшествия, а на самой машине не было номерных знаков.

    Обрыв кабеля привел к отключению от электричества расположенных поблизости домов. Городские ремонтные службы вскоре приступили к восстановлению электроснабжения. Полиция проводит проверку в связи с ДТП.

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    Автор: Валентин Меликов
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