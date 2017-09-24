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Россия
Путин поприветствовал участников фестиваля «Вся Россия-2017» в Краснодарском крае
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    Путин поприветствовал участников фестиваля «Вся Россия-2017» в Краснодарском крае

    22:00  24 Сентября 2017
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    Путин поприветствовал участников фестиваля «Вся Россия-2017» в Краснодарском крае

    Москва, 24 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля журналистов «Вся Россия-2017» в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

    «Считаю ваши ежегодные встречи серьезным, востребованным временем мероприятием. Они позволяют расширять профессиональные контакты, обмениваться наработанным опытом, быть в курсе событий, волнующих медиасообщество», — отметил глава государства.

    Путин поприветствовал участников фестиваля «Вся Россия-2017» в Краснодарском крае

    Напомним, ранее президент России Владимир Владимирович Путин поздравил участников фестиваля «День тигра» во Владивостоке.

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #фестиваль
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