Путин поприветствовал участников фестиваля «Вся Россия-2017» в Краснодарском крае
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Москва, 24 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля журналистов «Вся Россия-2017» в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.
«Считаю ваши ежегодные встречи серьезным, востребованным временем мероприятием. Они позволяют расширять профессиональные контакты, обмениваться наработанным опытом, быть в курсе событий, волнующих медиасообщество», — отметил глава государства.
Напомним, ранее президент России Владимир Владимирович Путин поздравил участников фестиваля «День тигра» во Владивостоке.