Сочинская полиция нашла четверых пропавших детей

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Сочи, 24 сентября. Сотрудники правоохранительных органов нашли несовершеннолетних детей, которые накануне пропали в Сочи. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, пропавшие дети найдены, их здоровью ничего не угрожает.

В минувшую субботу в полицию поступило сообщение о том, что четверо подростков ушли из дома и не вернулись.

«На розыск детей были ориентированы все наружные наряды полиции, созданы поисковые группы из числа наиболее опытных сотрудников», — добавили в ведомстве.

Источник также сообщил, что в ближайшее время дети будут переданы их родственникам.