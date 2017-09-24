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Сочинская полиция нашла четверых пропавших детей
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    Сочинская полиция нашла четверых пропавших детей

    13:47  24 Сентября 2017
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    Сочинская полиция нашла четверых пропавших детей

    Сочи, 24 сентября. Сотрудники правоохранительных органов нашли несовершеннолетних детей, которые накануне пропали в Сочи. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

    По данным ведомства, пропавшие дети найдены, их здоровью ничего не угрожает.

    В минувшую субботу в полицию поступило сообщение о том, что четверо подростков ушли из дома и не вернулись.

    «На розыск детей были ориентированы все наружные наряды полиции, созданы поисковые группы из числа наиболее опытных сотрудников», — добавили в ведомстве.

    Источник также сообщил, что в ближайшее время дети будут переданы их родственникам.

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    Автор: Дана Балан
    #дети #сочи #краснодарский край
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