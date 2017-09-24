Заворотнюк довела до слез 14-летнюю школьницу из Краснодарского края
Москва, 24 сентября. Четырнадцатилетняя девочка из Краснодарского края после выступления в шоу «Ты супер!» расплакалась, услышав слова одного из членов жюри — российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк.
Для конкурса кубанская школьница подготовила танец в стиле брейк-данс, но после бурных аплодисментов не удержалась и расплакалась.
Оказалось, девочка родилась в неблагополучной семье. Бабшка решила заняться воспитанием ребенка, чтобы спасти от плохих последствий. Но девочка все равно с ужасом вспоминает непростую жизнь с родителями.
По словам девочки, родители не кормили ее и брата, поэтому они доедали еду из миски собаки.
«Мне кажется, этот танец спасает тебя от всей твоей истории», — отметила Заворотнюк после выступления девочки. После чего юная танцовщица расплакалась.