Заворотнюк довела до слез 14-летнюю школьницу из Краснодарского края

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Москва, 24 сентября. Четырнадцатилетняя девочка из Краснодарского края после выступления в шоу «Ты супер!» расплакалась, услышав слова одного из членов жюри — российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк.

Для конкурса кубанская школьница подготовила танец в стиле брейк-данс, но после бурных аплодисментов не удержалась и расплакалась.

Оказалось, девочка родилась в неблагополучной семье. Бабшка решила заняться воспитанием ребенка, чтобы спасти от плохих последствий. Но девочка все равно с ужасом вспоминает непростую жизнь с родителями.

По словам девочки, родители не кормили ее и брата, поэтому они доедали еду из миски собаки.