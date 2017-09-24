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Заворотнюк довела до слез 14-летнюю школьницу из Краснодарского края
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    Заворотнюк довела до слез 14-летнюю школьницу из Краснодарского края

    11:51  24 Сентября 2017
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    Заворотнюк довела до слез 14-летнюю школьницу из Краснодарского края

    Москва, 24 сентября. Четырнадцатилетняя девочка из Краснодарского края после выступления в шоу «Ты супер!» расплакалась, услышав слова одного из членов жюри — российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк. 

    Для конкурса кубанская школьница подготовила танец в стиле брейк-данс, но после бурных аплодисментов не удержалась и расплакалась.

    Оказалось, девочка родилась в неблагополучной семье. Бабшка решила заняться воспитанием ребенка, чтобы спасти от плохих последствий. Но девочка все равно с ужасом вспоминает непростую жизнь с родителями.

    Заворотнюк довела до слез 14-летнюю школьницу из Краснодарского края

    По словам девочки, родители не кормили ее и брата, поэтому они доедали еду из миски собаки.

    «Мне кажется, этот танец спасает тебя от всей твоей истории», — отметила Заворотнюк после выступления девочки. После чего юная танцовщица расплакалась. 

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    Автор: Дана Балан
    #заворотнюк
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