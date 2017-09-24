Спасатели локализовали пожар в шинном магазине в Краснодаре

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Краснодар, 24 сентября. В шинном магазине в Краснодаре произошел крупный пожар, огонь бушевал на площади 1,2 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре экстренным службам поступило в воскресение ночью в 0.09. Загорелось здание двухэтажного магазина «Шинный центр» на ул. Дзержинского в Краснодаре. Первый расчеты прибыли на место уже через минуту после сообщения.

«В 0.10 прибыли первые пожарные расчеты, в 0.48 был объявлен повышенный ранг тушения пожара», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в 1.48 пожар локализован на площади 700 квадратных метров. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.