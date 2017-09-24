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Происшествия
Спасатели локализовали пожар в шинном магазине в Краснодаре
Происшествия
Спасатели локализовали пожар в шинном магазине в Краснодаре
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    Спасатели локализовали пожар в шинном магазине в Краснодаре

    3:37  24 Сентября 2017
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    Спасатели локализовали пожар в шинном магазине в Краснодаре

    Краснодар, 24 сентября. В шинном магазине в Краснодаре произошел крупный пожар, огонь бушевал на площади 1,2 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

    Сообщение о пожаре экстренным службам поступило в воскресение ночью в 0.09. Загорелось здание двухэтажного магазина «Шинный центр» на ул. Дзержинского в Краснодаре. Первый расчеты прибыли на место уже через минуту после сообщения.

    «В 0.10 прибыли первые пожарные расчеты, в 0.48 был объявлен повышенный ранг тушения пожара», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

    По данным ведомства, в 1.48 пожар локализован на площади 700 квадратных метров. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

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    Автор: Виталий Малясев
    #пожар #краснодар
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