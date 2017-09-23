Житель Бурятии пойдет под суд за убийство школьницы в Сочи

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Сочи, 23 сентября. Следственные органы завершили расследование уголовного дела о гибели 15-летней школьницы, житель Бурятии предстанет перед судом.

Житель Бурятии совершил ряд преступлений у себя на родине, а также убийство несовершеннолетней в Краснодарском крае летом 2016 года. По данным следственных органов, на остановке в Сочи подозреваемый напал на школьницу с целью украсть мобильный телефон. Девушка стала сопротивляться и выбросила устройство.

Мужчина пришел в ярость и попытался изнасиловать школьницу. Он схватил лежавший рядом камень и начал наносить удары по голове жертвы. Через какое-то время подозреваемый понял, что девушка мертва. Дело об убийстве передано в суд для рассмотрения по существу.