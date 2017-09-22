В Краснодаре открылась виртуальная выставка немецкого музея Кунстхалле

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Краснодар, 22 сентября. В честь празднования годовщины побратимских отношений с Карлсруэ в Краснодаре открылась виртуальная выставка немецкого музея.

В Краснодар на празднование Дня города прибыла делегация Общества дружбы, которое возглавляет сопредседатель организации Герберт Хубер. Хубер отметил, что побратимские отношение двух городов крепнут каждый год. Немецкая сторона уверена в успешной реализации совместных проектов, таких как стажировка студентов из Краснодара на предприятиях Германии и программа по обмену школьниками.

В честь 25-летия побратимских отношений в Краснодаре открылась виртуальная выставка государственного музея «Кунстхалле», который начал работать в 1846 году. Краснодарцы смогут увидеть более 800 произведений, созданных в период от позднего средневековья до наших дней.