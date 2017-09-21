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Жильцов многоэтажки эвакуировали в Краснодаре из-за угрозы взрыва
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    Жильцов многоэтажки эвакуировали в Краснодаре из-за угрозы взрыва

    15:11  21 Сентября 2017  /обновлено: 16:07  21 Сентября 2017
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    Жильцов многоэтажки эвакуировали в Краснодаре из-за угрозы взрыва

    Краснодар, 21 сентября. Жителей многоэтажного дома эвакуировали из-за сообщения о бомбе. В полицию о позвонил неизвестный молодой человек, который заявил о необходимости обезопасить людей.

    Инцидент произошел утром 21 сентября на улице Фадеева, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Во время проверки всех 15 этажей здания взрывоопасных веществ и предметов обнаружено не было.

    Личность хулигана, который сообщил о готовящемся взрыве, установлена. Молодого человека задержали. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

    Как позже стало известно, у мужчины есть психические отклонения, от состоит на учете в специализированном медучреждении.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #краснодар #эвакуация #дом
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