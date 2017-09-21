Патриарх Кирилл возглавил литургию в Краснодарском крае

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Краснодар, 21 сентября. Свыше трех тысяч прихожан принимают участие в литургии в Новороссийске, которую в четверг возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сегодня сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

По данным пресс-службы, патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию, которая прошла в Свято-Успенском кафедральном соборе Новороссийска.

Отмечается, что служба стартовала в 10.00 и продлилась до 12.00.

«В храм прибыло более 3 тыс. прихожан со всего края», — следует из сообщения.

Кроме того, в храм прибыл глава края Вениамин Кондратьев. По окончании литургии патриарх и губернатор Краснодарского края возложат цветы к мемориалу «Малая земля».