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Патриарх Кирилл возглавил литургию в Краснодарском крае
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    Патриарх Кирилл возглавил литургию в Краснодарском крае

    12:49  21 Сентября 2017
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    Патриарх Кирилл возглавил литургию в Краснодарском крае

    Краснодар, 21 сентября. Свыше трех тысяч прихожан принимают участие в литургии в Новороссийске, которую в четверг возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сегодня сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. 

    По данным пресс-службы, патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию, которая прошла в Свято-Успенском кафедральном соборе Новороссийска.

    Отмечается, что служба стартовала в 10.00 и продлилась до 12.00.

    Патриарх Кирилл возглавил литургию в Краснодарском крае

    «В храм прибыло более 3 тыс. прихожан со всего края», — следует из сообщения.

    Кроме того, в храм прибыл глава края Вениамин Кондратьев. По окончании литургии патриарх и губернатор Краснодарского края возложат цветы к мемориалу «Малая земля».

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    Автор: Дана Балан
    #краснодар #патриарх кирилл #литургия
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