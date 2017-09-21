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Ущерб от падения вертолета в заповеднике на Кубани превысил 44 млн рублей
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    Ущерб от падения вертолета в заповеднике на Кубани превысил 44 млн рублей

    13:06  21 Сентября 2017
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    Ущерб от падения вертолета в заповеднике на Кубани превысил 44 млн рублей

    Краснодар, 21 сентября. По факту крушения легкомоторного вертолета в заповеднике на Кубани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

    Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Предварительно установлено, что вечером 21 августа вертолет Робинсон Р-66, принадлежавший ООО «Блэквуд Шиппинг», рухнул в районе горы «Медведь» в заповеднике «Утриш».  Пилот получил смертельные травмы.

    В результате возгорания вертолета огонь перекинулся на территорию заповедника. Общий ущерб был оценен в 44 млн 411 тыс. рублей.

    Автор: Борис Любимов
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