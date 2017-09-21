Ущерб от падения вертолета в заповеднике на Кубани превысил 44 млн рублей

Краснодар, 21 сентября. По факту крушения легкомоторного вертолета в заповеднике на Кубани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Предварительно установлено, что вечером 21 августа вертолет Робинсон Р-66, принадлежавший ООО «Блэквуд Шиппинг», рухнул в районе горы «Медведь» в заповеднике «Утриш». Пилот получил смертельные травмы.

В результате возгорания вертолета огонь перекинулся на территорию заповедника. Общий ущерб был оценен в 44 млн 411 тыс. рублей.