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«Спартак» впервые с 2004 года смог выиграть у «Кубани» в Краснодаре
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    «Спартак» впервые с 2004 года смог выиграть у «Кубани» в Краснодаре

    7:13  21 Сентября 2017
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    «Спартак» впервые с 2004 года смог выиграть у «Кубани» в Краснодаре

    Москва, 21 сентября. «Спартак» смог одержать выездную победу над футболистами «Кубани». Последний раз красно-белые побеждали краснодарцев 13 лет назад.

    Подопечные Массимо Карреры выиграли у краснодарцев в поединке 1/16 финала Кубка России со счетом 2:0, сообщает Sport-express.ru. Нападающий «Спартака» Куинси Промес открыл счет в матче 1/16 финала Кубка России против "Кубани.

    На 53-й минуте футболист один на один вышел на вратаря «Кубани» Юрия Дюпина и оформил дубль. Хозяева так и не смогли ответить голом, итоговый счет стал в пользу «Спартака». Сообщается, что этот матч посетили более 12 тысяч болельщиков.

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    Автор: Алексей Громов
    #футбол #кубань #спартак
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