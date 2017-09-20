Сотрудники Росгвардии обезвредили мину в Краснодаре

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Краснодар, 20 сентября. В Краснодаре провели эвакуацию людей после обнаружения рабочими на строительном объекте мины времен Великой Отечественной войны.

Взрывное устройство было найдено на пересечении улицы Ставропольской и переулка Лунный. Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили работники стройки, которая ведется в этом районе.

На место находки вызвали специалистов инженерно-технического подразделения Росгвардии. Была проведена эвакуация людей, объект был оцеплен.

«Боеприпас был упакован в специальное устройство для транспортировки и вывезен в безопасное место, где будет уничтожен электрическим способом», — констатировали представители главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Ранее 14 управ эвакуировали в Москве из-за звонков о якобы минировании зданий, сообщили в экстренных службах столицы.