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Происшествия
Сотрудники Росгвардии обезвредили мину в Краснодаре
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    Сотрудники Росгвардии обезвредили мину в Краснодаре

    16:31  20 Сентября 2017
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    Сотрудники Росгвардии обезвредили мину в Краснодаре

    Краснодар, 20 сентября. В Краснодаре провели эвакуацию людей после обнаружения рабочими на строительном объекте мины времен Великой Отечественной войны.

    Взрывное устройство было найдено на пересечении улицы Ставропольской и переулка Лунный. Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили работники стройки, которая ведется в этом районе.

    На место находки вызвали специалистов инженерно-технического подразделения Росгвардии. Была проведена эвакуация людей, объект был оцеплен.

    «Боеприпас был упакован в специальное устройство для транспортировки и вывезен в безопасное место, где будет уничтожен электрическим способом», — констатировали представители главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. 

    Сотрудники Росгвардии обезвредили мину в Краснодаре

    Ранее 14 управ эвакуировали в Москве из-за звонков о якобы минировании зданий, сообщили в экстренных службах столицы.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #мина #краснодар #эвакуация
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