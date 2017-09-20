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Видео взорвавшегося автомобиля под Краснодаром появилось в Сети
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    Видео взорвавшегося автомобиля под Краснодаром появилось в Сети

    11:58  20 Сентября 2017
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    Видео взорвавшегося автомобиля под Краснодаром появилось в Сети

    Краснодар, 20 сентября. Жители Кубани выложили в Сеть видео объятого пламенем легкового автомобиля после взрыва газовых баллонов.

    Инцидент произошел вечером накануне, 19 сентября, в районе поселка Знаменского. На трассе полностью сгорел автомобиль, работавший на газовом оборудовании.

    По словам очевидцев, машина горела «просто ужасно». По их данным, внутри лежали два полных газовых баллона, которые взорвались. К счастью, жертв нет. Водитель отделался незначительными ожогами, однако его жена обгорела сильнее — ее увезла карета скорой помощи.

    Видео с места инцидента было выложено в группу «Жесть Краснодара». За час новость просмотрели более 1,5 тысяч человек.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #взрыв #краснодар #видео #автомобиль
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