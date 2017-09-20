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Пьяный житель Кубани ударил ножом в шею 81-летнего отца
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    Пьяный житель Кубани ударил ножом в шею 81-летнего отца

    11:08  20 Сентября 2017
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    Пьяный житель Кубани ударил ножом в шею 81-летнего отца

    Краснодар, 20 сентября. Пьяный житель Абинского района Краснодарского края во время ссоры ударил ножом в шею 81-летнего отца, заявили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

    45-летний мужчина, на которого завели уголовное дело, живет в Абинске. 4 июля он был пьян и поссорился с 81-летним отцом. Во время скандала мужчина схватил кухонный нож и ударил родственника в шею. К счастью, в этот момент в дом зашел знакомый, который смог предотвратить убийство.

    Врачи оказали раненому пожилому мужчине своевременную помощь. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

    Пьяный житель Кубани ударил ножом в шею 81-летнего отца

    Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы на рынке «Садовод» зарезали мужчину, передает «Газета.ru».

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #нож #уголовное дело #абинск
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