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Бросавшегося с саблей на прохожих мужчину задержали под Краснодаром
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    Бросавшегося с саблей на прохожих мужчину задержали под Краснодаром

    17:32  19 Сентября 2017
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    Бросавшегося с саблей на прохожих мужчину задержали под Краснодаром

    Краснодар, 19 сентября. Накануне вечером в городе Темрюк Краснодарского края произошел инцидент – мужчина, размахивающий саблей, пугал прохожих. Местные жители вызвали сотрудников Росгвардии, которые усмирили неадекватного человека.

    Правоохранительные органы Краснодарского края накануне вечером задержали мужчину, который кидался на прохожих с саблей, демонстрируя свои сомнительные навыки владения оружием. Известно, что на просьбу сдать саблю добровольно мужчина ответил отказом. Наряд ДПС, бойцы Росгвардии и активные граждане обезвредили «самурая», оказывавшего сопротивление. Местного жителя передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При ближайшем рассмотрении оружие оказалось муляжом.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #краснодар #чп
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