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«Продавец» ноутбука убил краснодарца отверткой и забетонировал его тело в бочке
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    «Продавец» ноутбука убил краснодарца отверткой и забетонировал его тело в бочке

    11:47  19 Сентября 2017
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    «Продавец» ноутбука убил краснодарца отверткой и забетонировал его тело в бочке

    Краснодар, 19 сентября. Дело об убийстве 34-летнего жителя Краснодарского края, произошедшее в январе 2017 года, передано в суд. По данным следствия, 40-летний обвиняемый расстрелял свою жертву, а затем забетонировал его тело в бочке.

    Обвиняемый в убийстве разместил объявление в Интернет о продаже ноутбука, на которое откликнулся житель поселка Дружелюбный.  По данным регионального СКР, 40-летний мужчина с целью присвоения имущества жертвы при встрече несколько раз выстрелил в потенциального покупателя, а затем добил его отверткой. 

    Он обыскал одежду клиента, присвоил его 70 тысяч рублей, а также угнал автомобиль «Мазда 3». Далее обвиняемый забетонировал тело погибшего в бочке и оставил ее на свалке. Правоохранительные органы обнаружили жертву через несколько дней с момента гибели. Полиция заключила под стражу предполагаемого убийцу, пишет «Свободная пресса»

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    Автор: Ирина Селезнева
    #убийство #краснодар
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