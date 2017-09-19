«Продавец» ноутбука убил краснодарца отверткой и забетонировал его тело в бочке

В Избранное

Краснодар, 19 сентября. Дело об убийстве 34-летнего жителя Краснодарского края, произошедшее в январе 2017 года, передано в суд. По данным следствия, 40-летний обвиняемый расстрелял свою жертву, а затем забетонировал его тело в бочке.

Обвиняемый в убийстве разместил объявление в Интернет о продаже ноутбука, на которое откликнулся житель поселка Дружелюбный. По данным регионального СКР, 40-летний мужчина с целью присвоения имущества жертвы при встрече несколько раз выстрелил в потенциального покупателя, а затем добил его отверткой.

Он обыскал одежду клиента, присвоил его 70 тысяч рублей, а также угнал автомобиль «Мазда 3». Далее обвиняемый забетонировал тело погибшего в бочке и оставил ее на свалке. Правоохранительные органы обнаружили жертву через несколько дней с момента гибели. Полиция заключила под стражу предполагаемого убийцу, пишет «Свободная пресса».