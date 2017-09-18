Три человека погибли в ДТП с шестью машинами на трассе «Дон» в Краснодарском крае

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Краснодар, 18 сентября. Шесть автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае, в результате чего погибли три человека. Еще пять человек пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла около трех часов ночи на участке федеральной трассы в районе станицы Кущевской. В результате массового ДТП погибли три человека, пятеро были госпитализированы. Все обстоятельства и причины смертельного происшествия сейчас устанавливаются, передает ТАСС.

Добавим, ранее в Омске произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Водитель машины въехал большегруз и получил тяжелые травмы, передает URA.RU.