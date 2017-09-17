В Краснодарском крае стартовали совместные с египетскими десантниками учения

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Краснодар, 17 сентября. Главная фаза совместных российско-египетских военных учений «Защитники дружбы-2017» стартовала в это воскресенье на Кубани.

Торжественная церемония открытия учений прошла на одной из воинских частей в Краснодарском крае.

Отмечается, что совместные учения российских и египетских десантников на территории России проходят впервые.

По словам руководителя пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковника Вадима Астафьева, в ходе учений военнослужащие проведут десантирование, а также «захватят перевал на Кубани».

В пресс-службе ЮВО добавили, что учения пройдут на военном полигоне «Раевское».