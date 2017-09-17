Упавший шкаф убил трехлетнюю девочку в Армавире 

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Армавир, 17 сентября. Маленькая девочка из Армавира погибла, уронив на себя старый шкаф. Медики констатировали у пострадавшей черепно-мозговую травму и успели доставить в больницу, однако врачи не смогли спасти девочку.

Трагедия произошла в субботу около 16 часов. Как сообщили СК РФ родители погибшей трехлетней девочки, ребенка оставили дома с дедушкой, который должен был за ней присматривать. Девочка играла во дворе старого дома и в какой-то момент задела старый шкаф, который упал на нее.