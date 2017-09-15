Краснодарское авиационное училище готовит «ночных ведьм» для ВКС РФ

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Краснодар, 15 сентября. В ближайшее время в российскую авиацию могут вернуться «ночные ведьмы» — так называют российских военных летчиц в честь прозвища, которое испуганные немцы дали женским бомбардировочным эскадрильям Красного воздушного флота во время Великой Отечественной войны. Заместитель главнокомандующего ВКС РФ Андрей Юдин вместе с другими чинами Минобороны встретили в Краснодарском авиационном училище абитуриенток, которые хотят стать боевыми пилотами.

«Летчик — как зверь в джунглях, — предупредил замглавкома ВКС РФ девушек. — Выживает самый сильный, быстрый и дисциплинированный».

Девушкам-абитуриенткам предстоят сложнейшие вступительные испытания, главным из которых является профотбор, отмечают «Известия». Из более чем сотни абитуриенток авиационного училища в Краснодаре поступить смогут лишь 15 человек. Многие девушки опасаются, что им светит лишь военно-транспортная авиация, однако командование ВКС РФ твердо заявляет, что никакие пути для них не закрыты и окончательное распределение будет зависеть только от успеваемости.