Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Тело пропавшего в пещерах Сочи дайвера нашли на глубине 42 метра — СК РФ
Происшествия
Тело пропавшего в пещерах Сочи дайвера нашли на глубине 42 метра — СК РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тело пропавшего в пещерах Сочи дайвера нашли на глубине 42 метра — СК РФ

    23:12  14 Сентября 2017
    42

    Тело пропавшего в пещерах Сочи дайвера нашли на глубине 42 метра — СК РФ

    Сочи, 14 сентября. Тело дайвера, пропавшего накануне в Воронцовских пещерах в Сочи, нашли на глубине 42 метра. Об этом сообщили в региональном СК РФ. Отмечается, что к настоящему моменту извлечь тело погибшего из воды не удалось.

    О пропаже мужчины сообщил один из его товарищей. Дайвер не вышел на поверхность после погружения в подводную зону пещеры.

    По имеющимся данным, погибшим является Владимир Федоров, возглавляющий союз дайверов Удмуртии, — пишет РИА Новости.

    Ранее Газета.ru сообщала о смерти бывшей солистки группы БандЭрос.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Сергей Свазовский
    #сочи #тело #дайвер #пещеры
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 5066

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3528

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5292

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8957

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        30570
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        21:24   14 Сентября 2017
        2906
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        9311
        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        17:25   14 Сентября 2017
        382
        На шахте в Коми произошел обвал породы, есть жертвы

        На шахте в Коми произошел обвал породы, есть жертвы

        16:03   14 Сентября 2017
        198