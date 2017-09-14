Тело пропавшего в пещерах Сочи дайвера нашли на глубине 42 метра — СК РФ
В Избранное
Сочи, 14 сентября. Тело дайвера, пропавшего накануне в Воронцовских пещерах в Сочи, нашли на глубине 42 метра. Об этом сообщили в региональном СК РФ. Отмечается, что к настоящему моменту извлечь тело погибшего из воды не удалось.
О пропаже мужчины сообщил один из его товарищей. Дайвер не вышел на поверхность после погружения в подводную зону пещеры.
По имеющимся данным, погибшим является Владимир Федоров, возглавляющий союз дайверов Удмуртии, — пишет РИА Новости.
Ранее Газета.ru сообщала о смерти бывшей солистки группы БандЭрос.