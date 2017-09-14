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Сочи, 14 сентября. Тело дайвера, пропавшего накануне в Воронцовских пещерах в Сочи, нашли на глубине 42 метра. Об этом сообщили в региональном СК РФ. Отмечается, что к настоящему моменту извлечь тело погибшего из воды не удалось.

О пропаже мужчины сообщил один из его товарищей. Дайвер не вышел на поверхность после погружения в подводную зону пещеры.

По имеющимся данным, погибшим является Владимир Федоров, возглавляющий союз дайверов Удмуртии, — пишет РИА Новости.

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