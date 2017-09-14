Заслуженная артистка России Клара Крахмалева умерла в Краснодаре

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Краснодар, 14 сентября. Звезда краснодарской оперы Клара Крахмалева скончалась в Краснодаре. На момент смерти ей было 90 лет.

Церемония прощания со звездой краснодарской оперы пройдет 16 сентября в Доме Офицеров, сообщает КТО «Премьера» имени Л.Г. Гатова на своем сайте. Похороны артистки состоятся на Славянском кладбище Краснодара.

Крахмалева была ведущей солисткой Краснодарского театра музыкальной комедии более 30 лет. Ее самой известной ролью стала Олеся в «Трембите».

Кроме того, Крахмалева играла в постановках «Мечтатели», «Холопка», «Цыганский барон», «Марица», «Летучая мышь», «Моя прекрасная леди» и других.