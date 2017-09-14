Рабочие на Кубани ошиблись рубильником: один погиб, второй попал в реанимацию

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Краснодар, 14 сентября. На электроподстанции в Новороссийске произошел инцидент — во время включения рубильника проводку замкнуло, один рабочий «Кубаньэнерго» погиб, второй был госпитализирован после получения ожогов 100% поверхности тела, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент в поселке Верхнебаканский произошел 12 сентября во время планового подключения линии на электроподстанции. По данным следствия, во время проведения работ рабочие нарушили последовательность включения рубильников.

Короткое замыкание стало причиной гибели 35-летнего рабочего и получения 100% ожогов тела другим 61-летним рабочим, пострадавший находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.