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Рабочие на Кубани ошиблись рубильником: один погиб, второй попал в реанимацию
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    Рабочие на Кубани ошиблись рубильником: один погиб, второй попал в реанимацию

    14:50  14 Сентября 2017
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    Рабочие на Кубани ошиблись рубильником: один погиб, второй попал в реанимацию

    Краснодар, 14 сентября. На электроподстанции в Новороссийске произошел инцидент — во время включения рубильника проводку замкнуло, один рабочий «Кубаньэнерго» погиб, второй был госпитализирован после получения ожогов 100% поверхности тела, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю. 

    Инцидент в поселке Верхнебаканский произошел 12 сентября во время планового подключения линии на электроподстанции. По данным следствия, во время проведения работ рабочие нарушили последовательность включения рубильников.

    Короткое замыкание стало причиной гибели 35-летнего рабочего и получения 100% ожогов тела другим 61-летним рабочим, пострадавший находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #чп #кубань
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