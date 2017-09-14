Президент Сирии получит лоскутную картину Пальмиры от рукодельниц из Краснодара

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Краснодар, 14 сентября. В ближайшее время рукодельницы из Краснодара отправят в Сирию в качестве подарка для президента Башара Асада лоскутное полотно, на котором изображена древняя Пальмира, выполненная сложным методом лоскутного шитья. Об этом рассказала организатор фестиваля лоскутного шитья «Жаркая пора» Елена Соловецкая.

«С июня мы начали собирать подарок для президента Сирии Башара Асада. Ее делают мастера студии «Южная палитра», — рассказала Соловецкая. — Применяются аппликация, лоскутная стежка и другие техники. На картине будет изображена Пальмира — такая, какой она была до войны. Пока мы картину никому не показываем — у мастеров лоскутного шитья это очень плохая примета».

Основная часть посылки в Сирию, организацией которой занимается фонд «Достоинство», будет отправлена после фестиваля «Жаркая пора», который пройдет 15–17 сентября. Средства от продажи работ рукодельниц на фестивальной ярмарке будут направлены в фонды помощи детям Сирии.