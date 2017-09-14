Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Экономика
Эксперты рассказали, к чему приведет отказ России признавать криптовалюту
Общество
Президент Сирии получит лоскутную картину Пальмиры от рукодельниц из Краснодара
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Президент Сирии получит лоскутную картину Пальмиры от рукодельниц из Краснодара

    15:07  14 Сентября 2017
    39

    Президент Сирии получит лоскутную картину Пальмиры от рукодельниц из Краснодара

    Краснодар, 14 сентября. В ближайшее время рукодельницы из Краснодара отправят в Сирию в качестве подарка для президента Башара Асада лоскутное полотно, на котором изображена древняя Пальмира, выполненная сложным методом лоскутного шитья. Об этом рассказала организатор фестиваля лоскутного шитья «Жаркая пора» Елена Соловецкая.

    «С июня мы начали собирать подарок для президента Сирии Башара Асада. Ее делают мастера студии «Южная палитра», — Президент Сирии получит лоскутную картину Пальмиры от рукодельниц из Краснодарарассказала Соловецкая. — Применяются аппликация, лоскутная стежка и другие техники. На картине будет изображена Пальмира — такая, какой она была до войны. Пока мы картину никому не показываем — у мастеров лоскутного шитья это очень плохая примета».

     

    Основная часть посылки в Сирию, организацией которой занимается фонд «Достоинство», будет отправлена после фестиваля «Жаркая пора», который пройдет 15–17 сентября. Средства от продажи работ рукодельниц на фестивальной ярмарке будут направлены в фонды помощи детям Сирии.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 3005

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3391

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5030

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8808

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        29148
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        14:37   14 Сентября 2017
        2682
        Со мной не нужно искать компромисса: Поклонская прокомментировала «историческое» фото с Учителем

        Со мной не нужно искать компромисса: Поклонская прокомментировала «историческое» фото с Учителем

        14:14   14 Сентября 2017
        6603
        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11   14 Сентября 2017
        3005
        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        10:26   14 Сентября 2017
        1463