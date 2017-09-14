Житель Кубани погиб под колесами поезда «Иркутск-Анапа»

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Краснодар, 14 сентября. Житель города Абинска погиб под пассажирским поездом «Иркутск-Анапа». Трагедия произошла 14 сентября на 745 км перегона станции Ахтырская-Абинская СКЖД.

Как сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК РФ, локомотивная бригада заметила силуэт сидящего на рельсах человека на пути следования поезда. Машинисты подали звуковые сигналы, чтобы предупредить о приближении состава, человек попытался встать, но неожиданно упал.

Тогда машинист применил экстренное торможение. Правда, оно не спасло мужчину. Из-за слишком маленького расстояния столкновения избежать не удалось.

В результате 23-летний житель Абинска скончался.

В данный момент проводится осмотр места происшествия, уточняются обстоятельства происшествия.