В Новороссийске раскрыли послание к потомкам, поднятое со дна моря

В Избранное

Новороссийск, 14 сентября. Со дна Черного моря извлекли бетонный массив, в котором была замурована капсула с посланиями потомкам 50-летней давности. Их авторы рассказывали о любви к Родине и родному городу — Новороссийску.

Как сообщает пресс-служба администрации Новороссийска, бетонную плиту доставят на 13-й причал судоремонтного завода, где извлекут капсулу. Ее содержимое станет экспонатом исторического музея. Авторами посланий из 1967 года были основатели молодежного объединения «Шхуна ровесников».

«Школьники и студенты написали 894 письма о своем времени, о любви к Родине, к родному городу, о том к чему стремится их поколение и что хотело бы передать в наследие потомкам, о своих мечтах и чаяниях, а ещё о надежде, что их сверстники в 2017 году также, как и они сами будут преданы своей стране и благодарны своим предкам», — сообщается на сайте горадминистрации.

Из этих писем были отобраны только 64, их поместили в «Капсулу времени» вместе с фильмом о жизни города-героя. Видео торжественного подъема бетонного сооружения со дна моря появилось в Сети, передает «Инфореактор».