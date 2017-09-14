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В Новороссийске раскрыли послание к потомкам, поднятое со дна моря
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    В Новороссийске раскрыли послание к потомкам, поднятое со дна моря

    12:56  14 Сентября 2017
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    В Новороссийске раскрыли послание к потомкам, поднятое со дна моря

    Новороссийск, 14 сентября. Со дна Черного моря извлекли бетонный массив, в котором была замурована капсула с посланиями потомкам 50-летней давности. Их авторы рассказывали о любви к Родине и родному городу — Новороссийску.

    Как сообщает пресс-служба администрации Новороссийска, бетонную плиту доставят на 13-й причал судоремонтного завода, где извлекут капсулу. Ее содержимое станет экспонатом исторического музея. Авторами посланий из 1967 года были основатели молодежного объединения «Шхуна ровесников».

    «Школьники и студенты написали 894 письма о своем времени, о любви к Родине, к родному городу, о том к чему стремится их поколение и что хотело бы передать в наследие потомкам, о своих мечтах и чаяниях, а ещё о надежде, что их сверстники в 2017 году также, как и они сами будут преданы своей стране и благодарны своим предкам», — сообщается на сайте горадминистрации.  

    Из этих писем были отобраны только 64, их поместили в «Капсулу времени» вместе с фильмом о жизни города-героя. Видео торжественного подъема бетонного сооружения со дна моря появилось в Сети, передает «Инфореактор».

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    Автор: Борис Любимов
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