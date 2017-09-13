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Новая автодорога соединила Адыгею и Краснодарский край
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    Новая автодорога соединила Адыгею и Краснодарский край

    19:00  13 Сентября 2017
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    Новая автодорога соединила Адыгею и Краснодарский край

    Краснодар, 13 сентября. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев приняли участие в торжественной церемонии открытия автодороги «Уляп–Тенгинская» с мостом через реку Лаба.

    «Открытие дороги будет играть положительную роль в развитии экономики и инфраструктуры всей Адыгеи», — сказал на церемонии Кумпилов.

    Он также добавил, что открытие данного участка позволит сократить время в пути между юго-восточными районами Краснодарского края и курортно-рекреационной зоной Адыгеи.

    Ранее стало известно, что за минувший год число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в России снизилось с 37 тысяч человек до 20 тысяч, что стало возможным благодаря реализации стратегии безопасности дорожного движения в РФ, которая была разработана специалистами ГИБДД, передает телеканал «360».

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    Автор: Алексей Громов
    #адыгея #краснодарский край #автодорога #уляптенгинская
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