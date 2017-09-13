Новая автодорога соединила Адыгею и Краснодарский край

В Избранное

Краснодар, 13 сентября. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев приняли участие в торжественной церемонии открытия автодороги «Уляп–Тенгинская» с мостом через реку Лаба.

«Открытие дороги будет играть положительную роль в развитии экономики и инфраструктуры всей Адыгеи», — сказал на церемонии Кумпилов.

Он также добавил, что открытие данного участка позволит сократить время в пути между юго-восточными районами Краснодарского края и курортно-рекреационной зоной Адыгеи.

Ранее стало известно, что за минувший год число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в России снизилось с 37 тысяч человек до 20 тысяч, что стало возможным благодаря реализации стратегии безопасности дорожного движения в РФ, которая была разработана специалистами ГИБДД, передает телеканал «360».