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Путин предложил использовать наследие Олимпиады в Сочи для развития Кубани
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    Путин предложил использовать наследие Олимпиады в Сочи для развития Кубани

    18:00  13 Сентября 2017
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    Путин предложил использовать наследие Олимпиады в Сочи для развития Кубани
    Москва, 13 сентября. Российский лидер Владимир Путин поздравил жителей Краснодарского края с 80-м юбилеем образования региона, отметив благоприятный инвестиционный климат и воплощение масштабных проектов на Кубани.

    Глава государства Владимир Путин в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля, обратился к жителям Краснодарского края.

    «Вы по праву можете гордиться историей родного края, ратными победами и трудовыми свершениями многих поколений своих земляков», — сказал президент.

    Он отметил, что Кубань активно развивается — речь идет о создании благоприятного инвестиционного климата, в регионе реализуются крупные проекты, направленные на укрепление агропромышленного потенциала, транспортной и туристической сфер. Путин считает, что жителям Краснодарского края необходимо использовать на благо региона наследие Олимпийских игр в Сочи, состоявшихся в 2014 году. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #владимир путин #россия
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