Мотоциклист погиб, протаранив дорожное ограждение на Кубани

В Избранное

Краснодар, 13 сентября. Смертельное ДТП произошло в Краснодарском крае: водитель мотоцикла протаранил дорожное ограждение, в результате чего погиб.

Как сообщили в среду в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю, трагедия случилась накануне на подъезде к поселку Большой Утриш в районе Анапы. Так, 46-летний водитель мотоцикла Kawasaki ZZR 1400A не справился с управлением, съехал с дороги и на большой скорости врезался в дорожное ограждение. От сильного удара мужчина получил тяжелые травмы.

В сообщении отмечается, что мотоциклист скончался в автомобиле скорой помощи.

Напомним, ранее стало известно, что водитель автомобиля Jaguar скончался на месте при столкновении с лосем на Минском шоссе в Московской области.